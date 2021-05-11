Здраствуйте, меня зовут Руслан и я уже 3 месяца занимаюсь фрилансом, а именно коллаж фотографий(меняю фон, растушëвка лица, убираю людей с фотографий, убираю даты с фотографий). Цены на услуги варьируют от 50 до 300 рублей(в конкретных случаях может выйти дороже) в зависимости от услуги, количества фотографий, и времени.

Также пишу быстро текст, если надо переписать текст с видео, голосового сообщения, картинки, листочка то буду рад поработать(цена так же обговаривается)

Буду рад, работать с вами.