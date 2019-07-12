Имею большой опыт разработки скриптов (JavaScript) для AdobeIllustrator, в том числе с пользовательским интерфейсом для автоматизации допечатной подготовки (препресс), вёрстки и других задач.

Опыт разработки на C# – интеграция с утилитами (скриптами) для AdobeIllustrator, разработка плагинов (надстроек) для автоматизации задач в CorelDraw с выгрузкой результатов в БД.

Разработка Desctop приложений, АРМ, служб Windows, VBS-утилит, парсинг сайтов, работа с MS Office – Excel (автоматизация), Outlook....