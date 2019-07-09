Сделаю визуализацию и дизайн проект вашей квартиры, коттеджа, любого жилого помещения, а также - экстерьера и ландшафта.

В проект входит рабочая документация, 3D визуализации, план мебели, светильников, пола, потолка, спецификация материалов и тд.

Стоимость будет зависеть от состава проекта и площади помещения. Стоимость от 500 руб/кв.м.

Работа ведётся удалённо (Skype, Wiber и Вконтекте)

Возможен выезд на замеры.

!!!Авторский надзор проекта, производится за отдельную плату!!!