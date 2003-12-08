Ілюстрацій на замовлення, лого, написання текстів

Доброго дня, мене звати Даша, я достатньо молода, але зараз сила за молоддю!! Я навчаюся в Київському університеті імені Бориса Грінченка, факультет графічний дизайн образотворче мистецтво. Закінчила 6-ти місячний курс копірайтингу, та 6- ти місячний курс смм менеджера. Знаюся на фінансовій грамотності та криптовалюті. Зі мною буде дуже приємно працювати. Роботу роблю швидко і якісно. Швидко навчаюся і люблю робити щось нове!!!

Номер телефону :0958788801