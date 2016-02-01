Designer UX/UI

Цифровий і веб дизайнер Період роботи: 01.02.2016

Посада: Цифровий дизайнер

Повинність:

- Обробка фото з нуля

- Розробка логотипів

- Розробка рекламних банерів

- Переговори з замовниками

- Робота з кольорокорекцією

- Ретуш обличчя

Досягнення (за 1 рік)

- Виконав 300 + проектів;

- Освоїв всі концепти дизайну, розширив лінійку послуг, що подаються