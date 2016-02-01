Designer UX/UI
Цифровий і веб дизайнер Період роботи: 01.02.2016
Посада: Цифровий дизайнер
Повинність:
- Обробка фото з нуля
- Розробка логотипів
- Розробка рекламних банерів
- Переговори з замовниками
- Робота з кольорокорекцією
- Ретуш обличчя
Досягнення (за 1 рік)
- Виконав 300 + проектів;
- Освоїв всі концепти дизайну, розширив лінійку послуг, що подаються
Я - дизайнер логотипів і рекламних банерів. Робив різноманітні проекти для ютуб каналів (шапки, логотип автора, превью відео). Беруся за завдання, тільки якщо впевнений, що буду корисний.