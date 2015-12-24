Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Меня зовут, Алексей Семка. Я молодой и активно развивающийся фрилансер.

Мне нравится моя работа и я скрупулезно и с энтузиазмом работаю над веб-проектами. Выполню быстро и качественно поставленные задачи.

Мои направления работы:

Создание сайтов под ключ

HTML Верстка

Доработка и переработка веб-сайтов

Администрирование сайтов

Рерайт и копирайт

Опыт роботы

- Создал сайты: woodenergy.kiev.ua, profistroi.com.ua, vorzelski.com.ua, medexpres.com.ua

- Сделал HTML Верстку для сайтов: oboi-artdecor.com.ua и verona-sk.kiev.ua

- Работал контент-менеджером, рерайтером на портале Turne.com.ua - Работал веб-администратором в компании Acco Internetional где администрировал сразу несколько сайтов сделанных на разных CMS системах.

Знания и навыки

Обладаю знаниями CSS, HTML, PHP, MSQL jQuery. Имею навыки роботы с CMS Joomla, 1С- Bitrix, Drupal, WordPress и другими CMS, а также навыки

роботы с AdobePhotoshop. Умею писать уникальные, оптимизированные под

ключевые слова статьи и тексты на разные тематики. Обладаю знаниями

внутренней и внешней поисковой оптимизации сайта.