В 2012 году закончила Санкт-Петербургский Университет кино и телевидения, кафедра звукорежиссуры.
Опыт работы более 5 лет в студии звукозаписи.
Большой опыт работы в локализации компьютерных игр, таких как-Crysis 2, Star Wars и многие другие.
Запись, сведение, монтаж и обработка голоса для видео и аудио роликов.
Sound Design приложений-игр.
Очень большой опыт работы в музыкальном и шумовом оформлении аудио книг, для известных автомобильных брендов таких как:
Cadillac "Бриллиант из Детройта", книга посвящена стодесятилетию бренда,
Сhevrolet-"Первые сто лет",
Subaru " В созвездии Плеяд",
Opel " От Адама до Adam",
BMW "Баварское сердце, русская душа",
Audi " Тропой огненной саламандры" , посвящена 30 летию спортивному подразделению quattro GmbH. Книгу читают владельцы спорткаров Audi: Дмитрий Дюжев, Андрей Малахов, Леонид Парфенов, Ксения Собчак, Иван Ургант, Софико Шеварднадзе, Костя Цзю.
А так же оформление серии исторических аудио книг
Наталии Басовской, сказок, подкастов.
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