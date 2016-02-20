Звукорежиссер с опытом работы более 5 лет

В 2012 году закончила Санкт-Петербургский Университет кино и телевидения, кафедра звукорежиссуры.

Опыт работы более 5 лет в студии звукозаписи.

Большой опыт работы в локализации компьютерных игр, таких как-Crysis 2, Star Wars и многие другие.

Запись, сведение, монтаж и обработка голоса для видео и аудио роликов.

Sound Design приложений-игр.

Очень большой опыт работы в музыкальном и шумовом оформлении аудио книг, для известных автомобильных брендов таких как:

Cadillac "Бриллиант из Детройта", книга посвящена стодесятилетию бренда,

Сhevrolet-"Первые сто лет",

Subaru " В созвездии Плеяд",

Opel " От Адама до Adam",

BMW "Баварское сердце, русская душа",

Audi " Тропой огненной саламандры" , посвящена 30 летию спортивному подразделению quattro GmbH. Книгу читают владельцы спорткаров Audi: Дмитрий Дюжев, Андрей Малахов, Леонид Парфенов, Ксения Собчак, Иван Ургант, Софико Шеварднадзе, Костя Цзю.

А так же оформление серии исторических аудио книг

Наталии Басовской, сказок, подкастов.