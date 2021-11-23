Арт иллюстратор. Так же могу перевести текст с фото, скачать в цифровой формат

Доброго времени суток! Если Вы 5а моей странице значит я вас чем-то заинтересовала. Поэтому самое время рассказать о себе.

Меня зовут Анастасия 5 лет являюсь фрилансером. Занималась всем по немного, но остановилась на двух профиля которые мне наиболее близки.

1) арт иллюстратор. Люблю рисовать , могу рисовать и делаю это достаточно не плохо. Если Вам интересны примеры моих работы - пишите

2) самое долгое и опытное моё занятие- перевод текста со скана и фото в цифровой формат. К сожалению такую работу невероятно сложно найти, но кто ищет, тот найдёт! И я нашла и продолжаю искать. Я очень быстро выполняю заказ, посвящаю все своё время, что бы в кратчайшие сроки все было готово. Качественно! Очень жду предложений! Не пожалеете!