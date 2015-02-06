Опытный маркетинг менеджер с навыками СММ маркетинга, менеджмента рекламы, бренд менеджмента и запуска новых заведений на рынке.

Кожахметов Асейин Медербекович

Ул. Кропоткина 102

г. Бишкек, Кыргызстан

Дом. 0312 510683

Сот. 0557540074

Email: [email protected]

25.01.1991

Общая информация

Опытный маркетинг менеджер с навыками СММ маркетинга, менеджмента рекламы, бренд менеджмента и запуска новых заведений на

рынке.

Ключевые навыки

Маркетинг:

· Большой опыт в сфере маркетинга развлекательных заведений и общепита

· Создание полного маркетингового плана и дальнейшая реализация

· Сильные навыки в рекламе, продвижении товара

Управленческие:

· Управление командой – персоналом, состоящей из 50 человек

· Работа над развитием персонала и заведения в целом

· Ответственность над запуском новых продуктов и заведений

Образование

Высшее.

Американский Университет Центральной Азии. 2007-2011

Специальность: Управление Бизнесом (Business Administration).

Направление: Маркетинг и Финансы

Среднее.

Школа гимназия №26

Опыт работы

Февраль 2014 – по настоящее время

«MDMA»Маркетинговое агентство

Должность: Маркетолог

Должностные обязанности:

Написание маркетинговых планов,ведение SMM, реализация маркетинговых планов клиентов

Ведение SMM:

· «Сплетни»Кофе-Бар

· Martini Lounge –развлекательное заведение

· Itrip.kg – интернет-ресурс о туризме

· Sportik.kg – магазин спортивной одежды

· Dj Bar BC (Barcode) – диджей бар

· Кафе люкс МосквА

· Kenda – компания по продаже автошин

· Orda Invest – строительная компания

· Eatreal.ru – магазин полезных продуктов (РФ)

· Munchen Pub

· Кафе «МосквА»

Сентябрь 2011 – Февраль 2014

ОсОО «ТНТ Продакшн», Бишкек (бренды DJBarBarcode, кафе-люкс МосквА)

Должность: Маркетинг & Бренд Менеджер

Должностные обязанности:

Работа над развитием заведения,управление маркетингом, управление персоналом

Работа PR менеджера.

Апрель 2011 — Сентябрь 2011

ОсОО «BBGroup», (бренд «Баррель»,пт «Акун», Иссыкуль)

Должность: Руководитель

Должностные обязанности:

Полное становление бара,разработка бизнес плана, разработка маркетингового плана, привлечение кадров,

составление бюджета, а также полное управление заведением.

Май 2010 — Сентябрь 2010

ОсОО «ТНТ Продакшн», бренд DJ Бар «Barcode» - Иссыкуль

Должность: Руководитель

Должностные обязанности:

Управление в период стройки,разработка бизнес плана, разработка маркетингового плана, привлечение кадров,

составление бюджета, а также полное управление заведением.

Дополнительные сведения

Семейное положение: Женат

Возможность командировок: есть.

Водительский стаж 4 года(категория B).