Кожахметов Асейин Медербекович
Ул. Кропоткина 102
г. Бишкек, Кыргызстан
Дом. 0312 510683
Сот. 0557540074
Email: [email protected]
25.01.1991
Общая информация
Опытный маркетинг менеджер с навыками СММ маркетинга, менеджмента рекламы, бренд менеджмента и запуска новых заведений на
рынке.
Ключевые навыки
Маркетинг:
· Большой опыт в сфере маркетинга развлекательных заведений и общепита
· Создание полного маркетингового плана и дальнейшая реализация
· Сильные навыки в рекламе, продвижении товара
Управленческие:
· Управление командой – персоналом, состоящей из 50 человек
· Работа над развитием персонала и заведения в целом
· Ответственность над запуском новых продуктов и заведений
Образование
Высшее.
Американский Университет Центральной Азии. 2007-2011
Специальность: Управление Бизнесом (Business Administration).
Направление: Маркетинг и Финансы
Среднее.
Школа гимназия №26
Опыт работы
Февраль 2014 – по настоящее время
«MDMA»Маркетинговое агентство
Должность: Маркетолог
Должностные обязанности:
Написание маркетинговых планов,ведение SMM, реализация маркетинговых планов клиентов
Ведение SMM:
· «Сплетни»Кофе-Бар
· Martini Lounge –развлекательное заведение
· Itrip.kg – интернет-ресурс о туризме
· Sportik.kg – магазин спортивной одежды
· Dj Bar BC (Barcode) – диджей бар
· Кафе люкс МосквА
· Kenda – компания по продаже автошин
· Orda Invest – строительная компания
· Eatreal.ru – магазин полезных продуктов (РФ)
· Munchen Pub
· Кафе «МосквА»
Сентябрь 2011 – Февраль 2014
ОсОО «ТНТ Продакшн», Бишкек (бренды DJBarBarcode, кафе-люкс МосквА)
Должность: Маркетинг & Бренд Менеджер
Должностные обязанности:
Работа над развитием заведения,управление маркетингом, управление персоналом
Работа PR менеджера.
Апрель 2011 — Сентябрь 2011
ОсОО «BBGroup», (бренд «Баррель»,пт «Акун», Иссыкуль)
Должность: Руководитель
Должностные обязанности:
Полное становление бара,разработка бизнес плана, разработка маркетингового плана, привлечение кадров,
составление бюджета, а также полное управление заведением.
Май 2010 — Сентябрь 2010
ОсОО «ТНТ Продакшн», бренд DJ Бар «Barcode» - Иссыкуль
Должность: Руководитель
Должностные обязанности:
Управление в период стройки,разработка бизнес плана, разработка маркетингового плана, привлечение кадров,
составление бюджета, а также полное управление заведением.
Дополнительные сведения
Семейное положение: Женат
Возможность командировок: есть.
Водительский стаж 4 года(категория B).