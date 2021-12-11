Всем привет! Я Лили) На фрилансе зарегистрирована давно, но пользоваться начала только сейчас, поэтому отзывов и сдвигов нет, но надеюсь скоро все изменится (?)  Имею художественное образование (художка + проф курсы ArtCraft) и желание развиваться в диджитале. На ежедневной основе пополняю свой арсенал навыков в программах: ProcreateVectornatorAdobe PhotoshopAdobe Illustrator Могу предложить Вам свои знания и навыки как на холсте так и на виртуальном листе бумаги (вектор и растр), опираясь при этом конечно же на Ваши пожелания, видение и ТЗ Работаю с трепетом и вниманием к каждому заказу Обещаю делать все в сроки и с креативом) По завершению проекта могу внести 2 списка правок. Работаю через сейф или по предоплате (50-100%), контактные данные и все детали можно узнать в личных сообщениях. Всегда на связи, пишите, буду рада сотрудничеству с Вами))