Ashaurock7

Есть форма "Купить в 1 клик" на сайте - тут сделана на компоненте RSForm. Перестала отправляться информация при нажатии на кнопку "Заказать обратный звонок". Нужно исправить ошибку, также чтобы она не появлялась при последующих обновлениях. Все ...