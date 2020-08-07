Ashaurock7

Андрей Ashaurock7

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Синхронизация атрибутов Joomla Joomshopping 1C

    Joomla 3.9.26 Joomshopping 4.18.5 1С Управление торговлей Нужно сделать синхронизацию наличия товара на торговых объектах реализованную в Joomshopping через атрибуты, желательно также, чтобы было видно количество каждого размера ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка landing page

    Требуется разработать лендинг page с использованием WordPress и Elementor или HTML. Необходимо подключить формы и CRM для оплаты через amoCRM. Макет в PSD должен быть адаптирован под мобильные устройства. Срок выполнения — 3 дня. Ожидается активная работа и наличие времени у исполнителя.

    ElementorHTMLWordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать баннер

    Нужно сделать красивый баннер по льготному кредиту на строительство домов Размеры ширина 386x230 высота (пикселей, но лучше сделать с запасом исходя из данных пропорций) Тексты и информацию взять из прикрепленного баннера.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поправить Rsform на Joomla. Не отправляются данные.

    Есть форма "Купить в 1 клик" на сайте - тут сделана на компоненте RSForm. Перестала отправляться информация при нажатии на кнопку "Заказать обратный звонок". Нужно исправить ошибку, также чтобы она не появлялась при последующих обновлениях. Все ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать генератор штрихкодов на сайте joomla

    Есть сайт на Joomla, нужно на отдельной странице сделать генератор штрихкодов, аналогичный этому - https://barcode.tec-it.com/ru/RSS14?data=0123456789012 Нужны только эти виды штрихкодов: SSCC Data Matrix GS1 Сразу пишите стоимость ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Конвертация части цен на сайте Joomla

    Есть сайт на свежей Joomla, русская версия и английская, нужно, чтобы в русской версии цены указывались в белорусских рублях согласно национальному банку Республики Беларусь на данную дату. Часть цен должны оставаться в евро( а точнее ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Joomla+RSform компонент, разработка личного кабинета + система оплаты

    Есть сайт на Joomla, установлен компонент RsForm Pro + PDF plugin Работает все следующим образом, пользователь заполняет свои данные, оплачивает через платежный плагин PayPal, после чего ему на почту приходит PDF файл с его ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

krivonosova_e
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать баннер
Отличный заказчик! Подробное ТЗ, быстрая обратная связь и оперативная оплата. Рекомендую!)
Все хорошо, баннер нарисован, по срокам даже быстрее, чем нужно. Остался доволен.
Ответный отзыв
smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Конвертация части цен на сайте Joomla
Joomla
Андрей предоставил нужные доступы, ответил на уточняющие вопросы, быстро оплатил. Рекомендую.
Отличный исполнитель, сделал за пару часов, все как и просил, буду обращаться еще и рекомендовать. Еще раз спасибо за выполненную работу.
Ответный отзыв