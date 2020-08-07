Ashaurock7

Joomla 3.9.26 Joomshopping 4.18.5 1С Управление торговлей Нужно сделать синхронизацию наличия товара на торговых объектах реализованную в Joomshopping через атрибуты, желательно также, чтобы было видно количество каждого размера ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать лендинг page с использованием WordPress и Elementor или HTML. Необходимо подключить формы и CRM для оплаты через amoCRM. Макет в PSD должен быть адаптирован под мобильные устройства. Срок выполнения — 3 дня. Ожидается активная работа и наличие времени у исполнителя.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 года назад
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Нужна помощь Wordpress+Elementor Нужно добавить слайдер с аккордеоном на сайт с возможностью дальнейшего редактирования Как на данной странице - https://todoist.com/ru/featuresСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать красивый баннер по льготному кредиту на строительство домов Размеры ширина 386x230 высота (пикселей, но лучше сделать с запасом исходя из данных пропорций) Тексты и информацию взять из прикрепленного баннера.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть форма "Купить в 1 клик" на сайте - тут сделана на компоненте RSForm. Перестала отправляться информация при нажатии на кнопку "Заказать обратный звонок". Нужно исправить ошибку, также чтобы она не появлялась при последующих обновлениях. Все ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на Joomla, нужно на отдельной странице сделать генератор штрихкодов, аналогичный этому - https://barcode.tec-it.com/ru/RSS14?data=0123456789012 Нужны только эти виды штрихкодов: SSCC Data Matrix GS1 Сразу пишите стоимость ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на свежей Joomla, русская версия и английская, нужно, чтобы в русской версии цены указывались в белорусских рублях согласно национальному банку Республики Беларусь на данную дату. Часть цен должны оставаться в евро( а точнее ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сайт на Joomla, установлен компонент RsForm Pro + PDF plugin Работает все следующим образом, пользователь заполняет свои данные, оплачивает через платежный плагин PayPal, после чего ему на почту приходит PDF файл с его ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад