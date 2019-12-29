Предлагаю вам свои услуги:
1. Верстка в стандартах html5 любой сложности.
2. Адаптация верстки под любые устройства, от Full HD до самых миниатюрных расширений.
3. Если нет макетов для мобильных версий - не беда, я адаптирую верску максимально еферктивно сохраняя логику дизайна, учитывая все ваши пожелания, главное чтобы была версия для ПК.
4. Все мои работы проходят валидность с зеленым светом на сайте https://validator.w3.org/ .
5. Максимальная оптимизация по быстродействию на google speed.
6. Кроссбраузерность, поддержка всех популярных и не очень браузеров, поддержка старых версий.
7. Создание анимации для сайтов.
8. Корректировка, написание инструментов на js.
===================================================================
Личные качества:
1. Делаю исключительно качественно, на скористь никогда не работал и не буду работать.
2. Придерживаюсь утвержденных сроков.
3. Имею такой принцип как поддержка проекта до его запуска и после, что нужно всегда добавлю, подправлю. Ваш проект это мое лицо как профессионала, поэтому всегда буду его поддерживать со стороны фронтенда.
==================================================================
- We build the world84 просмотра
- КИРОВСКАЯ ЭКСПЕРТНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ78 просмотров