Профессиональная верстка сайтов

Предлагаю вам свои услуги:

1. Верстка в стандартах html5 любой сложности.

2. Адаптация верстки под любые устройства, от Full HD до самых миниатюрных расширений.

3. Если нет макетов для мобильных версий - не беда, я адаптирую верску максимально еферктивно сохраняя логику дизайна, учитывая все ваши пожелания, главное чтобы была версия для ПК.

4. Все мои работы проходят валидность с зеленым светом на сайте https://validator.w3.org/ .

5. Максимальная оптимизация по быстродействию на google speed.

6. Кроссбраузерность, поддержка всех популярных и не очень браузеров, поддержка старых версий.

7. Создание анимации для сайтов.

8. Корректировка, написание инструментов на js.

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Личные качества:

1. Делаю исключительно качественно, на скористь никогда не работал и не буду работать.

2. Придерживаюсь утвержденных сроков.

3. Имею такой принцип как поддержка проекта до его запуска и после, что нужно всегда добавлю, подправлю. Ваш проект это мое лицо как профессионала, поэтому всегда буду его поддерживать со стороны фронтенда.

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