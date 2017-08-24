Тилек Ашимакунов AshimakunovAshimakunov
27 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Я junior full stack web developer.
Мои навыки и умения создание: блога, скриптов, магазинов, лэндингов, визитков, адаптивная верстка, верстка psd, создание psd.
Знания: php, pyhton, js, sql, mysql, c#, flask, html5, css3, bootstrap, media query, photoshop, illustrator, apiVK
Могу работать удаленно или выполнять заказы.
Работаю относительно за небольшую цену, я junior и нет портфолио.
Писать в ashimakunov.tilek@mail
ru
Работаю только 25*25
Действие аккаунта приостановлено!