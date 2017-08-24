Я junior full stack web developer.

Мои навыки и умения создание: блога, скриптов, магазинов, лэндингов, визитков, адаптивная верстка, верстка psd, создание psd.

Знания: php, pyhton, js, sql, mysql, c#, flask, html5, css3, bootstrap, media query, photoshop, illustrator, apiVK

Могу работать удаленно или выполнять заказы.

Работаю относительно за небольшую цену, я junior и нет портфолио.

Писать в ashimakunov.tilek@mail

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Работаю только 25*25