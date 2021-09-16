Доброго времени суток! Меня зовут Елена, я дизайнер по отрисовке портретов. 

Чем я могу быть вам полезна:

- Отрисовка портретов в дрим арт, масло, гта, акварель;

- Сомнение людей с разных фото в один портрет;

- Замена одежды людям;

- Монтаж (вписывание лица человека в портрет);

- Реставрация старых фото, раскрасить чб фото;

- Ретушь, цветокоррекция фото.

- Коллаж по готовому шалону или коллаж с 0;

- Картина Love is;

У вас есть свое приложение? Пишите, я открыта ко всему новому и постараюсь нарисовать то что вы желаете или же просто сделаю цветокоррекцию фото/реставрацию фото. 珞

Более подробное портфолио предоставлю в личные сообщения. ✨

Цена на портреты от 500 р.