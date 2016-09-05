Требуется сверстать интернет-магазин на 1С-Битрикс. Ссылка на прототип invis.io/KCBY5AMH7 Присылайте предложения с оценкой стоимости.
HTML-верстка7 заявок
Закрыт
7 лет назад
Требуется сверстать интернет-магазин на 1С-Битрикс. Ссылка на прототип invis.io/KCBY5AMH7 Присылайте предложения с оценкой стоимости.
Провести доработку сайта на magento согласно заданию. Требуется настроить тему, транзационные письма. Залить каталог через magmi. Задание согласовывается в переписке. Оплата почасовая.
Есть модуль интеграции, который синхронизирует данные между Битрикс24 и Мой склад. Требуется настроить корректный обмен данными и настроить бизнес-процессы в Битрикс24. Размер оплаты обсуждается.
Требуется протестировать интернет-магазин: оформление заказа, функционал, личный кабинет, кросс браузерность, различные экраны, перевод. Платформа magento.