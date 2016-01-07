Дополнительное образование : Лето 2018- самостоятельное обучение работе в интернете с различными сервисами и программами.22.09.2017- прослушала интенсив и окончила « Основы программирования»Январь 2017- обучение в «Новом завтра» - работа в программе 1СЯнварь 2017 – 14-дневной тренинг « Конструктор текстов» от « Империи маркетинга» 01.04.2016-01.07.2016- обучение у Анны Вар- обучение на копирайтера

Личные качества: легко обучаюсь, ответственная, люблю узнавать что-то новое и этому обучаться, не люблю стоять на месте: постоянно расту.

Дополнительная информация :

Сервисы для общения:1) Умею пользоваться новой версией Скайпа: демонстрация экрана, создание групп и бесед.

2)Телеграм, Вайбер, Вотсапп, Какао Талк- находить людей, модерировать чаты, вести канал телеграм, создание опросов через бот и приём ответов.

3) Умею пользоваться ЗУМом - создавать встречи, записывать их, выкачивать видео.

4) Хэнгаутс.

Тексты:

5)Транскрибация текстов и дальнейшее исправление речевых ошибок. Перестройка особенностей устной речи под письменную.

6)Создание постов на заданные темы на основе этих транскрибаций + продающие тексты(для лендинга)7) Рерайт практически на любые темы.8) Могу работать в Эверноут и Гугл-докс.9) Сокращение ссылок и генерация ссылок с метками для опознания.10) самостоятельное написание писем в рассылку по заданному скелету грамотным языком и без грамматических и пунктуационных ошибок.11) проверка текста на грамматику, пунктуацию и уникальность12) работа с яндекс-вордстатом - поиск ключей по запросам и составление содержания статьи по результатам этого поиска.

Видео:

13) Заливать и скачивать видео: Ютуб, ВК, ФБ.

14) Камтазия:

порезать видео на куски, склеить, вырезать ненужные моменты из видео,

убрать шумы, наложить звуковую дорожку,убрать звук, звуковые переходы

сделать и добавить в видео заставку, визуальные переходы, визуальные эффекты, наложение картинки на видео

запись экрана с окном спикера и без

15) OBS-studio - запись экрана компьютера: создание скринкастов, запись разговоров в Скайпе, вебинаров и прочего.

16) Ютуб:

создание и первичная настройка канала, создание плюс-страниц, корректровка существующих настроек для оптимизации работы и продвижения канала

правильная подготовка видео к заливке на ютуб, выбор названия, исходя из анализа поисковых запросов Ютуба.

вставить конечную обложку, подсказки, значок видео (картинку с названием)

Обрезать или вырезать что-то из середины прямо на самом Ютубе, если нужно.

Картинки:17) Канва в совершенстве. Фотошоп базовые вещи, но в планах изучить его глубже - есть интерес.

18) Умею делать скриншоты всего экрана и области экрана компьютера с добавлением на них текста, стрелок и прочего. Скриншоты экрана смартфона.

19) Создание 3D-коробок и обложек для инфопродуктов (книг, курсов). 20) Любая работа с Гугл и Яндекс - сервисами(Яндекс-диск, Гугл-диск, Гугл-документы, Гугл-таблицы, Гугл-презентации, Гугл-анкеты, Гугл-календарь и т.д.)

Соцсети:

21) Оформление и выпуск постов, отложенные публикации в группах, на бизнес-страницах, визуально читаемые и выверенные по количеству символов посты для Инстаграм.22) Создание опросов с использованием возможностей данной сети и с привлечением сторонних сервисов при необходимости.23) СММ-плэннер.24) Создание, настройка и ведение групп и других видов сообществ в ВК и ФБ.25) Настройка и осуществление рассылки в ВК через сервис “Гамаюн”, Unisenler26) Создание документов и товаров.27) Подбор постов на заданную тематику+ картинки на специальных ресурсах28) Базовые навыки смм

e-mail рассылки:

27)Get Response, Unisender, Miler Light (в том числе дизайн и создание текстов писем для рассылки)

Приём заказов, осуществления оплаты и работы с партнёркой:

28) E-autopay, Autoweboffice

Проведение вебинаров:

29) Pruffme (полностью подготовка и модерация), умею работать ( базовые навыки) в Bizon365

30) Создание PDF-отчётов.

31) Конвертация видео, аудио, текстов и картинок из одного формата в другой.

33) Сервис-служба:- обзвон заказов или переписка с клиентами по заказам- поддержание связи с постоянными клиентами- помощь клиентам при оплате, а также в других необходимых технических моментах- поддержка команды по техническим моментам соцсетей и онлайн-сервисов (для МЛМ)- ведение календаря и расписания- сопровождение групп при прохождении обучения (куратор)- поиск фрилансеров и взаимодействие с ними

34) Работа с платформой Getcourse - создание тренинга, загрузка заданий, ведение рассылки.

Программы, которыми владею:

Photoshop CS6

Camtasia 2018

Pinnacle Studio 17

Word

Exel

Microsoft PowerPoint

UltraISO

Jira

Nero

различные утилиты

и.т.д.