Монтаж видео, дизайн постов, написание минусовок

Имею восьмилетний опыт работы в редактировании фото и видеомонтаже, а также пятилетний опыт в создании музыки.



Максимально тщательно прислушиваюсь к пожеланиям клиентов, и при возникновении любых вопросов, даю подробные ответы. Стараюсь отвечать моментально, при этом выполняя работу быстро и качественно.



Во время работы не занимаюсь ничем другим, кроме полученных заказов, и не откладываю ничего на потом, поэтому за время выполнения можете не переживать.