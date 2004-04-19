Askay

Санжар Askay

 
19 летКазахстан/Астана
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Монтаж видео, дизайн постов, написание минусовок

Имею восьмилетний опыт работы в редактировании фото и видеомонтаже, а также пятилетний опыт в создании музыки.

Максимально тщательно прислушиваюсь к пожеланиям клиентов, и при возникновении любых вопросов, даю подробные ответы. Стараюсь отвечать моментально, при этом выполняя работу быстро и качественно.

Во время работы не занимаюсь ничем другим, кроме полученных заказов, и не откладываю ничего на потом, поэтому за время выполнения можете не переживать.