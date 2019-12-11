Александр AskerWebCompanyAskerWebCompany
34 годаБеларусь/Гомель
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Собственник диджитал бизнеса с 2013 года. Работаю со своей командой AskerWEB. Беремся за проекты любого объема.
За адекватную стоимость мы разработаем для вас действительно продающий сайт.
Продвинем его в поисковых системах, разместим контекстную рекламу, и ваши клиенты без проблем смогут найти вас в интернете.
Окажем вам техническую поддержку, в рамках которой будем не только сопровождать ваш сайт, но и развивать.
У нас за плечами более 100 довольных клиентов. Ваш успех – наша гордость.
Наш сайт: askerweb.by
Наше портфолио: askerweb.by/portfolio_cat...
Видеоотзывы наших клиентов: www.youtube.com/channel/U...
Мои контакты:
Телефон: +375 29 159-34-74
Почта: [email protected]
Skype: AskerWEB
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