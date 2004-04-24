Unity разработчик

Unity Разработчик с опытом работы в команде более полугода. Опыт создания качественных игровых прототипов и написания эффективного кода с использованием передовых технологий и паттернов



На данный момент работаю в студии Diamond Head



Технические Навыки

Языки программирования: C#

Unity 3D: Уверенное владение созданием игровых механик, пользовательских интерфейсов, оптимизацией и интеграцией плагинов.

Плагины: Zenject, DOTween, Cinemachine.

ООП: Применение принципов ООП для создания эффективного и масштабируемого кода.

SOLID принципы: Знание и применение SOLID принципов для улучшения качества кода и облегчения его модификации.

LINQ: Эффективное использование LINQ для обработки данных и оптимизации запросов.

Паттерны проектирования: Применение различных паттернов проектирования для создания гибких и расширяемых систем.



Общие Навыки

- Креативное мышление: Способность придумывать новые и интересные игровые механики и решения.

- Проблемное Решение: Опыт в быстром анализе и поиске решений проблем, возникающих в ходе разработки.



https://github.com/asli213312