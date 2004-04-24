Unity Разработчик с опытом работы в команде более полугода. Опыт создания качественных игровых прототипов и написания эффективного кода с использованием передовых технологий и паттернов
На данный момент работаю в студии Diamond Head
Технические Навыки
Языки программирования: C#
Unity 3D: Уверенное владение созданием игровых механик, пользовательских интерфейсов, оптимизацией и интеграцией плагинов.
Плагины: Zenject, DOTween, Cinemachine.
ООП: Применение принципов ООП для создания эффективного и масштабируемого кода.
SOLID принципы: Знание и применение SOLID принципов для улучшения качества кода и облегчения его модификации.
LINQ: Эффективное использование LINQ для обработки данных и оптимизации запросов.
Паттерны проектирования: Применение различных паттернов проектирования для создания гибких и расширяемых систем.
Общие Навыки
- Креативное мышление: Способность придумывать новые и интересные игровые механики и решения.
- Проблемное Решение: Опыт в быстром анализе и поиске решений проблем, возникающих в ходе разработки.
https://github.com/asli213312