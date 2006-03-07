STARS

Я являюсь целестремлёным человеком и мне кажется, что в нашей стране сейчас очень сложно реализовывать свои идеи и цели. Я не поддерживаю насилие и войну, и считаю, что мирное решение конфликтов является единственно правильным.

Я хочу найти место, где мое мнение будет уважаться и где я смогу жить в мире и безопасности. Я понимаю, что покинуть Россию не так просто, но я готов на все, чтобы реализовать свои мечты.

Я уже начал изучать языки других стран и изучать их культуру. Я понимаю, что адаптироваться к новым условиям будет сложно, но я готов к этому вызову.

Я верю, что найду свое место в этом мире и смогу достичь своих целей и идеалов, не нарушая мир и порядок.