Aspel

Башкатов Андрей Aspel

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Video production, Logo design.

Навыки:

– Большой опыт в области видеомонтажа

– Работа с 3D-графикой

– Анимация

– Компоузинг

– Лого-дизайн

– Полиграфия

Опыт работы в программах:

– 3DStudio MAX

– Adobe Premier

– Adobe After Effects

– Corel Draw

– Adobe Illustrator

– Adobe Photoshop

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Видеомонтаж
нет отзывов
от $100
от 2 дней
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