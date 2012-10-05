Video production, Logo design.
Навыки:
– Большой опыт в области видеомонтажа
– Работа с 3D-графикой
– Анимация
– Компоузинг
– Лого-дизайн
– Полиграфия
Опыт работы в программах:
– 3DStudio MAX
– Adobe Premier
– Adobe After Effects
– Corel Draw
– Adobe Illustrator
– Adobe Photoshop
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Видеомонтаж
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