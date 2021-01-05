Иллюстратор

Привет, меня зовут Эльвина и я художник-иллюстратор.

Я работаю как в digital, так и в традиционном стиле, пользуюсь такими программами, как:

Photoshop, adobe illustrator, Easy Paint tool Sai и Corel painter.

Для традиционных работ я использую акварельные краски, уголь и акрил и постоянно экспериментирую!

На этой странице вы можете ознакомиться с моими работами в различных стилях и форматах.

Ссылка на портфолио:

https://sites.google.com/view/asphodelle/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0