Графический дизайнер
Привет! Я занимаюсь графическим дизайном.
Заказывая у меня Вы получаете несколько вариантов решений и неограниченное число правок, а итоговый дизайн будет доведен до идеала!
Почему сотрудничество со мной выгодно:
-Креативный и примечательный исход, не похожий на остальные.
-Постоянная связь и оперативная работа.
-Бонусы на постоянном сотрудничестве!
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга