Усиченко Оксана Васильевна

Адрес: 18008 г. Черкассы, ул. Вернигоры 12/99, кв. 103.

Дата и место рождения: 2 октября 1981 г., г. Кировоград

Семейное положение: замужем, детей нет.

Цель: переводчик английского или немецкого языка

Образование высшее.

2004-2005 Украинский заочный экономический институт, присвоено квалификацию

2003-2004 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, квалификация магистра, специальность

1998-2003 Черкасский государственный университет имени Богдана Хмельницкого, присвоена квалификация

1996-1998 двухлетний курс гидов-переводчиков в Первой городской гимназии г.Черкассы, свидетельство № 263 с оценкой "отлично".

Опыт работы:

C февраля 2005 по настоящий момент - преподаватель французского и немецкого языка,

С мая 2004 по настоящий момент- переводчик в брачном агентстве

Июнь-август 2005 Табачная фабрика Галлахер Украина, переводчик проекта монтажа новой линии (устный перевод, техдокументация)

2003 - внештатный переводчик Advanced International Translations, г. Киев, технические переводы - инструкции для продукции компаний Microsoft и Panasonic.

Дополнительная информация:

Знание ПК: Windows, MS Office (Word, Excel), Internet (Opera, Explorer), Promt, PhotoExpress, Fine Reader, TextBridge.

Владение языками: украинский - родной, русский - как родной, английский - свободно, немецкий - свободно, французский - средний уровень, базовые знания испанского.

Заслуги: занимала призовые места в олимпиадах украинского языка и литературы, по окончании - получила золотую медаль; староста академической группы в университете.

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, аналитическое мышление, старательность, пунктуальность, высокая способность к обучению, работоспособность, дисциплинированность, творческий подход к решению проблем, вредных привычек не имею.