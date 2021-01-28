Assem_Akulova

Асем Акулова Assem_Akulova

 
33 годаМолдова/Кишинев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер

Меня зовут Асем, я дизайнер в области графики и веб-дизайна. Разрабатываю логотипы

любой сложности, от создания привлекательных иллюстраций до рисования эскизов и

сложных векторных дизайнов.

Так же работаю с оформлением социальных сетей, фирменным стилем и рекламой продукции либо услуг.

Создаю мудборд и брендбук, иконки в стиле флэт и лайнол. 

Обложки и постеры для музыкантов. Адаптация разнообразных форматов. 

Айдентика и ребрендинг компании.

Заинтересована в долгосрочной работе.