Ф.И.О. Селезенева Наталья Валерьевна

Образование: Вятский Государственный Гуманитарный Университет ( ВятГГУ), специальность перевод и переводоведение. Являюсь студенкткой 5 курса. В университетеизучаю английский и немецкий языки, самостоятельно изучаю испанский.

Окончила курсы по специальности секретарь-кадровик в Вятском Институте Дополнительного Образования (ВИДО), имею навык работы с документами.

Занимаюсь переводами менее 1 года (художественная литература, деловая переписка, юридические, технические тексты).

Языковые пары, с которыми я работаю:

английский-русский

русский английский

испанский-русский

немецкий-русский

Скорость перевода 5-8 листов (1800 символов, А4)

Владею компьютером на уровне продвинутого пользователя.

Мои контактные данные:

[email protected]

+79058705251 - моб.

ICQ 191469692