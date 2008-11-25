Ф.И.О. Селезенева Наталья Валерьевна
Образование: Вятский Государственный Гуманитарный Университет ( ВятГГУ), специальность перевод и переводоведение. Являюсь студенкткой 5 курса. В университетеизучаю английский и немецкий языки, самостоятельно изучаю испанский.
Окончила курсы по специальности секретарь-кадровик в Вятском Институте Дополнительного Образования (ВИДО), имею навык работы с документами.
Занимаюсь переводами менее 1 года (художественная литература, деловая переписка, юридические, технические тексты).
Языковые пары, с которыми я работаю:
английский-русский
русский английский
испанский-русский
немецкий-русский
Скорость перевода 5-8 листов (1800 символов, А4)
Владею компьютером на уровне продвинутого пользователя.
Мои контактные данные:
+79058705251 - моб.
ICQ 191469692