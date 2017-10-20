Astana_best

Данил Иванов Astana_best

 
34 годаКазахстан/Астана
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Настроить корзину на сайт доставки

    $20

    Сайт на html/css/js  dosfood.kz  Нужно настроить корзину и убрать рубли на тенге валюту  Блюда должны складываться в корзину выводя общую сумму и затем оформление заявки с полями (имя телефон адрес доставки) после этого заявка уходит на почту нашу  Оплата ...

    JavascriptHTMLCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подключить корзину и обработку заказа

    $10

    Нужно чтобы при нажатий кнопки в корзину блюдо попадало в корзину и выводила блюда и общую сумму и по окончанию оформления заказа требовала ввести имя номер телефона и адрес доставки, затем заявка данными уходила на ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Работа с опенкарт магазином

    $29

    НУжно сделать работы по модернизаций интернет магазина на опенкарте (версия 2.3)  1)Убрать ошибку с сайта и проверить сайт на уязвимость (кажется кто-то пытается постоянно портить код)  2)Изменить отображение меню (есть пример)  3)Изменить отображение в товарах (фильтр и опций) ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа по опенкарт магазину

    $57

    НУжно сделать тех работы по модернизаций интернет магазина на опенкарте  1)Залить парсер файлы в эксель формате(уже готовые файлы есть нужно залить и настроить)  2)Изменить отображение меню (есть пример)  3)Изменить отображение в товарах (фильтр и опций) (есть пример)  4) Сделать ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад