Astana_best

Сайт на html/css/js dosfood.kz Нужно настроить корзину и убрать рубли на тенге валюту Блюда должны складываться в корзину выводя общую сумму и затем оформление заявки с полями (имя телефон адрес доставки) после этого заявка уходит на почту нашу Оплата ...
- $20Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно чтобы при нажатий кнопки в корзину блюдо попадало в корзину и выводила блюда и общую сумму и по окончанию оформления заказа требовала ввести имя номер телефона и адрес доставки, затем заявка данными уходила на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $29
НУжно сделать работы по модернизаций интернет магазина на опенкарте (версия 2.3) 1)Убрать ошибку с сайта и проверить сайт на уязвимость (кажется кто-то пытается постоянно портить код) 2)Изменить отображение меню (есть пример) 3)Изменить отображение в товарах (фильтр и опций) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $57
НУжно сделать тех работы по модернизаций интернет магазина на опенкарте 1)Залить парсер файлы в эксель формате(уже готовые файлы есть нужно залить и настроить) 2)Изменить отображение меню (есть пример) 3)Изменить отображение в товарах (фильтр и опций) (есть пример) 4) Сделать ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад