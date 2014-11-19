Astargh

Андрей Верёвкин Astargh

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Студия была создана музыкантом и звукорежиссером Astargh'ом в 2009 году. За несколько лет в студии были записаны альбомы, успевшие стать культовыми во всем мире. Студия сотрудничала с такими группами как Nokrturnal Mortum, Khors, Ygg, etc. 

Мы используем только самое лучшее оборудование и всегда прислушиваемся к мнению наших клиентов. Студия работает с группами абсолютно разных уровней и разных жанров. Мягкая ценовая политика приятно удивит всех музыкантов. Для каждой группы мы ищем правильный подход и индивидуальное звучание.  

Обратившись к нам, Вы можете быть уверены, что полученный результат превзойдёт все Ваши ожидания. Мы работаем для Вас 24 часа в сутки и 7 дней в неделю! 

Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
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