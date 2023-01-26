Astarta107

Практические навыки:
-Составление тест-кейсов и чек листов
-Локализация и оформление баг-репортов
-Работа с системами Testlink и Redmine
-Использование техник тест-дизайна(классы эквивалентности и граничные значения, таблица решений, таблица переходов, попарное тестирование, исследовательское тестирование)
Теоретические знания:
-Основы тестирования
-Жизненный цикл разработки ПО и модели жизненного цикла
-Жизненный цикл тестирования
Личные качества, которые могут помочь в данной профессии:
- Общительность. Легко иду на контакт с людьми, задаю вопросы, если что-то интересует.
- Ответственное отношение к работе. Умею брать ответственность за свои действия и решения. Довожу работу до конца.
- Педантичность в выполнение работы. Люблю точность и соблюдение условий в выполнении поставленных задач.
А так же ссылка на оригинал портфолио в гугл документах : https://docs.google.com/document/d/1pyJE1JnPKKuFyOUBZZZvVzQFbsULcINWYQOQN0EhB-s/edit?usp=share_link