Astarta107

Практические навыки:

-Составление тест-кейсов и чек листов

-Локализация и оформление баг-репортов

-Работа с системами Testlink и Redmine

-Использование техник тест-дизайна(классы эквивалентности и граничные значения, таблица решений, таблица переходов, попарное тестирование, исследовательское тестирование)



Теоретические знания:

-Основы тестирования

-Жизненный цикл разработки ПО и модели жизненного цикла

-Жизненный цикл тестирования



Личные качества, которые могут помочь в данной профессии:

- Общительность. Легко иду на контакт с людьми, задаю вопросы, если что-то интересует.

- Ответственное отношение к работе. Умею брать ответственность за свои действия и решения. Довожу работу до конца.

- Педантичность в выполнение работы. Люблю точность и соблюдение условий в выполнении поставленных задач.



А так же ссылка на оригинал портфолио в гугл документах : https://docs.google.com/document/d/1pyJE1JnPKKuFyOUBZZZvVzQFbsULcINWYQOQN0EhB-s/edit?usp=share_link



