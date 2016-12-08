Я уже довольно давно работаю с фрилансерами, поэтому могу уверенно сказать что Александр один из лучших, с кем мне пришлось работать. Задача была сложная и очень трудоемкая: нужно было не только сверстать по макету, но и применить верстку на очень сложном фреймворке-шаблоне. В кажном из элементов в верстке и работе в вордпресс Александр показал себя как профессионал высокого уровня. Также хочу отметить, что Александр постоянно был на связи. Спасибо за проделанную работу! Будем дальше сотрудничать!