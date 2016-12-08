Aster0

Александр Aster0

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка и дизайн сайтов.

Услуги по разработке и дизайну сайтов:

  • адаптивная, статическая, резиновая, интерактивная верстка
  • валидный код согласно стандартам W3C
  • современный, работающий дизайн
Я использую следующие технологии:

  • HTML5/CSS3
  • JavaScript/JQuery для создания анимации, слайадеров, каруселей и пр.
  • Систему модульных сеток Bootstrap для адаптивной верстки
  • SASS/SCSS для оптимизации стилей
  • Gulp для оптимизации разработки
  • Git для контроля версий
  • Adobe Photoshop для разработки и дизайна макетов
О себе:

Ответственный и внимательный к деталям. Работаю в срок.

Портфолио с примерами работ

Контакты:

e-mail:  [email protected]

skype: live:lakis-design

Отзывы заказчиков

Krac
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Требуется профессиональный верстальщик
Александр очень добросовестно относится к своей работе! Можно смело доверять свои проекты.
Адекватный и добросовестный заказчик! Оплатил всё вовремя, чётко поставил задачу, давал грамотные замечания. Рекомендую!
Ответный отзыв
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
$30
10 баллов
8 лет назад
Верстка страницы сайта
Я доволен! Александр сделал всё в сроки,быстро и качественно,исправил все мои замечания. Постоянно был в сети,быстро отвечал на мои вопросы и был приятен в общении. Приятно иметь дело с таким ответственным специалистом,который знает своё дело!)
Адекватный заказчик! С разумной точки зрения подошел к постановке задачи. Был постоянно в сети, оплатил всё вовремя в рамках договоренности! Давал понятные и адекватные замечания, по делу. Просто приятно общаться, рекомендую !
Ответный отзыв
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Верстка сайта, макеты и шаблон прилагаются
BootstrapWordPress
Я уже довольно давно работаю с фрилансерами, поэтому могу уверенно сказать что Александр один из лучших, с кем мне пришлось работать. Задача была сложная и очень трудоемкая: нужно было не только сверстать по макету, но и применить верстку на очень сложном фреймворке-шаблоне. В кажном из элементов в верстке и работе в вордпресс Александр показал себя как профессионал высокого уровня. Также хочу отметить, что Александр постоянно был на связи. Спасибо за проделанную работу! Будем дальше сотрудничать!
Делал для Андрея верстку и посадку на CMS. Очень внимательный к предложениям и терпеливый заказчик. Был постоянно на связи, все замечания по существу. С ним было приятно сотрудничать, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
sil_rain
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сверстать landing-page
Bootstrap
Отличный исполнитель. Заказывал верстку лендинга. Все сделано качественно, за хорошую цену и сроки. Все нюансы/доработки разрешились без проблем. Рекомендую как ответственного и адекватного человека
Хороший заказчик! Четко и ясно поставил задачу. Вдумчиво подходил к предложениям, замечания делал грамотно и по существу. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от 3 дней
#615