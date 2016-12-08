Разработка и дизайн сайтов.
Услуги по разработке и дизайну сайтов:
- адаптивная, статическая, резиновая, интерактивная верстка
- валидный код согласно стандартам W3C
- современный, работающий дизайн
- HTML5/CSS3
- JavaScript/JQuery для создания анимации, слайадеров, каруселей и пр.
- Систему модульных сеток Bootstrap для адаптивной верстки
- SASS/SCSS для оптимизации стилей
- Gulp для оптимизации разработки
- Git для контроля версий
- Adobe Photoshop для разработки и дизайна макетов
Ответственный и внимательный к деталям. Работаю в срок.
Контакты:
e-mail: [email protected]
skype: live:lakis-design
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Александр очень добросовестно относится к своей работе! Можно смело доверять свои проекты.
Ответный отзыв
Адекватный и добросовестный заказчик! Оплатил всё вовремя, чётко поставил задачу, давал грамотные замечания. Рекомендую!
$30
10 баллов
8 лет назад
Я доволен! Александр сделал всё в сроки,быстро и качественно,исправил все мои замечания. Постоянно был в сети,быстро отвечал на мои вопросы и был приятен в общении. Приятно иметь дело с таким ответственным специалистом,который знает своё дело!)
Ответный отзыв
Адекватный заказчик! С разумной точки зрения подошел к постановке задачи. Был постоянно в сети, оплатил всё вовремя в рамках договоренности! Давал понятные и адекватные замечания, по делу. Просто приятно общаться, рекомендую !
$50
10 баллов
8 лет назад
BootstrapWordPress
Я уже довольно давно работаю с фрилансерами, поэтому могу уверенно сказать что Александр один из лучших, с кем мне пришлось работать. Задача была сложная и очень трудоемкая: нужно было не только сверстать по макету, но и применить верстку на очень сложном фреймворке-шаблоне. В кажном из элементов в верстке и работе в вордпресс Александр показал себя как профессионал высокого уровня. Также хочу отметить, что Александр постоянно был на связи. Спасибо за проделанную работу! Будем дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
Делал для Андрея верстку и посадку на CMS. Очень внимательный к предложениям и терпеливый заказчик. Был постоянно на связи, все замечания по существу. С ним было приятно сотрудничать, однозначно рекомендую!
$30
10 баллов
8 лет назад
Bootstrap
Отличный исполнитель. Заказывал верстку лендинга. Все сделано качественно, за хорошую цену и сроки. Все нюансы/доработки разрешились без проблем. Рекомендую как ответственного и адекватного человека
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Четко и ясно поставил задачу. Вдумчиво подходил к предложениям, замечания делал грамотно и по существу. Рекомендую!
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от 3 дней
#615