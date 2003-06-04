Digital/Traditional Artist

Приветствую!

Меня зовут Лия, мне 18 лет. Я начинающий художник. Работаю как в цифре так и в традиционном рисовании . Для цифры использую Adobe Photoshop. В традиц. рис. предпочитаю гуашь и акварель.

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Моё направление--> Нарисую любой портрет вашего любимого питомца! (Будь-то кошка, собака или даже крошка хомячок). Так же могу исполнить работу с антропоморфными существами.

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Мои условия работы --> обязательно должны быть указаны референсы, предоплата обязательна, правки можно вносить бесплатно только 3 раза (Если же хотите больше, нужно будет доплатить 5% от суммы заказа), не подгонять меня с процессом работы (нужно терпение) Сроки обговариваем с заказчиком лично.

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НЕЛЬЗЯ : отказаться от работы если уже началось окрашивание персонажа. Деньги - не возвращаю!

Подходите осознанно к заказу.

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ЦЕНЫ:

Портрет от 100 грн \4$

Полу рост от 180 грн \7$

Полный рост от 290 грн \11$

https://www.instagram.com/_astersho_/

Приятного вам времени суток! ^^