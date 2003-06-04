Приветствую!
Меня зовут Лия, мне 18 лет. Я начинающий художник. Работаю как в цифре так и в традиционном рисовании. Для цифры использую Adobe Photoshop. В традиц. рис. предпочитаю гуашь и акварель.
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Моё направление--> Нарисую любой портрет вашего любимого питомца! (Будь-то кошка, собака или даже крошка хомячок). Так же могу исполнить работу с антропоморфными существами.
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Мои условия работы --> обязательно должны быть указаны референсы, предоплата обязательна, правки можно вносить бесплатно только 3 раза (Если же хотите больше, нужно будет доплатить 5% от суммы заказа), не подгонять меня с процессом работы (нужно терпение) Сроки обговариваем с заказчиком лично.
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НЕЛЬЗЯ : отказаться от работы если уже началось окрашивание персонажа. Деньги - не возвращаю!
Подходите осознанно к заказу.
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ЦЕНЫ:
- Портрет от 100 грн \4$
- Полу рост от 180 грн \7$
- Полный рост от 290 грн \11$
https://www.instagram.com/_astersho_/
Приятного вам времени суток! ^^