AsteriskER

Эксперт по Астериск, Kamailio и VoIP. Системный Архитектор.

CheckPoint Certificated Security Administrator (CCSA)

Я работаю на рынке VoIP уже более 5 лет, и отлично понимаю что необходимо заказчику. Мой подход всегда индивидуален к каждому.

Мои навыки:

Понимание и умение работать с сетевыми технологиями (OSI, VoIP (в частности большой опыт работы с протоколами SIP и h323 ), QoS, VPN (IPSec, PPTP, L2TP), TCP/IP,

Знание и понимание принципов построения и умение работать с ЛВС. Умение выявлять и устранять неполадки в их работе.

Практический опыт введения в эксплуатацию и эксплуатации активного сетевого оборудования различных фирм-производителей(Сisco (17XX, 26XX, 35XX, 37XX), Check Point (SmartCenter, FireWall-1, ClusterXL),d-link, zuxel, addpaс, eltex и т. д.). Большой опыт установки и конфигурирования АТС, а так же SIP серверов, H323 Gatekeepers, VoIP шлюзов различных производителей (см выше.)).

Отличное знание SIP протокола (SDP, RTP), способов взаимодействия, возможностей протокола.

Глубокие знания продукта Asterisk, опыт проектирования высоконагруженых систем на базе Asterisk, в том числе облачных сервисов, опыт глубокой кастомизации Asterisk под нужды заказчика, создание нетривиальных решений на базе этой платформы.

Большой опыт работы с Kamailio: webrtc, dispatcher, uac, auth,rtpproxy, (rtpproxy-ng, rtpengine) и сопутствующими модулями.

умение работать с tcpdump, wireshark (+ tshark).

Знание на уровне администратора, понимание и опыт установки, настройки и админинстрирования серверов на базе LINUX систем( Red Hat, centOs, Debian и т. п.). Знание и понимание принципов работы *NIX систем., систем мониторинга (nagios), iptables.

Программирование на Bash (написание опциональных скриптов), С (консольные утилиты, вспомогательные программы), Lua (Скрипты работы АТС, внешние скрипты обработки файлов, анализаторы сетевого траффика).

Web: HTML, CSS, php (поверхностно), jQuery (поверхностно).

Небольшой опыт в области журналистики в сфере IT и смежных сферах.

стремление к самообразованию.

Мои работы это кастомизация Call-цетра для mybox.ru, разработка и внедрение advero.biz. Построение callision.com и многие друге, более мелкие,но не менее интересные проекты.