Asterlyadev

Необходимо разработать дизайн + текст баннера для 2ГИС разделы: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы. Компания занимается продажей данных материалов.
Баннеры10 заявок
Закрыт
11 лет назад
Необходимо разработать дизайн + текст баннера для 2ГИС разделы: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы. Компания занимается продажей данных материалов.
Имеется оборудование передачи данных, лог работоспособности оборудования и аварийных состояний записывается в текстовый файл. Необходимо написать обработчик этих логов, с функцией отправки аварийных состояний по snmp для менеджера snmpc-менеджер. А также mib файл для добавления ...
Необходимо наполнение сайта! Сайт на тематику строительных материалов. Система управления Joomla Статьи для наполнения готовы.
Требуется верстка шаблона детского интернет-магазина. С CMS не определенно, стоит выбор перед VirtueMart, OpenCart, PrestaShop. Предложения в личку.