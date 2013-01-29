Asterlyadev

Антон Asterlyadev

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер для 2ГИС

    Необходимо разработать дизайн + текст баннера для 2ГИС разделы: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы. Компания занимается продажей данных материалов.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка snmp интерпретатора

    Имеется оборудование передачи данных, лог работоспособности оборудования и аварийных состояний записывается в текстовый файл. Необходимо написать обработчик этих логов, с функцией отправки аварийных состояний по snmp для менеджера snmpc-менеджер. А также mib файл для добавления ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад