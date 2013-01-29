Asterlyadev

Имеется оборудование передачи данных, лог работоспособности оборудования и аварийных состояний записывается в текстовый файл. Необходимо написать обработчик этих логов, с функцией отправки аварийных состояний по snmp для менеджера snmpc-менеджер. А также mib файл для добавления ...