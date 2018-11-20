Индивидуальный и творческий подход к каждому проекту!

В чем я специалист?

> Веб-дизайн, Графический дизайн, Полиграфия, Прототипирование

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Какие услуги я предоставляю?

> Разработка landing page

(аналитика, прототип, дизайн)

> Дизайн сайта

(промо-сайт, бизнес-сайт, интернет-магазин, корпоративный, тематический)

> Разработка прототипа

(план структуры с демонстрацией работы интерфейса)

> Дизайн графики

(логотипы, иконки, баннеры, обложки в соц. сетях и т.д.)

> Дизайн полиграфии

(этикетки, флаеры, каталоги, афишетки, рекл. щиты и т.д.)

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В итоге, что вы получите, выбрав меня?

> Умею внимательно слушать

> Работаю по четко поставленной задаче

> Регулярно информирую вас о проделанной работе

А также...

> План работы над проектом

> Анализ его потенциальной аудитории

> Прототип будущего проекта

> Грамотное донесение информации вашим клиентам

> Привлекательный и удобный дизайн

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Я не вижу смысла создавать проекты, которые не несут никакой пользы или не выполняют поставленных задач! Сделать по-настоящему качественный продукт получается только тогда, когда ты относишься к его разработке с максимальным пониманием и ответственностью!

Со мной легко сотрудничать. Предпочитаю заранее оговаривать детали, сроки и стоимость проекта, чтобы потом у нас с вами не возникало разногласий. Работу выполняю от начала и до конца, так как ценю ваше и собственное время. В процессе выполнения я информирую вас об уже проделанной работе, и быстро вношу правки, если это необходимо!

Как сказал Генри Форд: «Лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби». Именно этим я и занимаюсь! Я обожаю дизайн и постоянно развиваюсь в этом направлении… Поэтому мои клиенты всегда получают современные и оригинальные решения!

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Пишите на любой предложенный контакт! Отвечаю в течение суток!