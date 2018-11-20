В чем я специалист?
> Веб-дизайн, Графический дизайн, Полиграфия, Прототипирование
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Какие услуги я предоставляю?
> Разработка landing page
(аналитика, прототип, дизайн)
> Дизайн сайта
(промо-сайт, бизнес-сайт, интернет-магазин, корпоративный, тематический)
> Разработка прототипа
(план структуры с демонстрацией работы интерфейса)
> Дизайн графики
(логотипы, иконки, баннеры, обложки в соц. сетях и т.д.)
> Дизайн полиграфии
(этикетки, флаеры, каталоги, афишетки, рекл. щиты и т.д.)
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В итоге, что вы получите, выбрав меня?
> Умею внимательно слушать
> Работаю по четко поставленной задаче
> Регулярно информирую вас о проделанной работе
А также...
> План работы над проектом
> Анализ его потенциальной аудитории
> Прототип будущего проекта
> Грамотное донесение информации вашим клиентам
> Привлекательный и удобный дизайн
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Я не вижу смысла создавать проекты, которые не несут никакой пользы или не выполняют поставленных задач! Сделать по-настоящему качественный продукт получается только тогда, когда ты относишься к его разработке с максимальным пониманием и ответственностью!
Со мной легко сотрудничать. Предпочитаю заранее оговаривать детали, сроки и стоимость проекта, чтобы потом у нас с вами не возникало разногласий. Работу выполняю от начала и до конца, так как ценю ваше и собственное время. В процессе выполнения я информирую вас об уже проделанной работе, и быстро вношу правки, если это необходимо!
Как сказал Генри Форд: «Лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби». Именно этим я и занимаюсь! Я обожаю дизайн и постоянно развиваюсь в этом направлении… Поэтому мои клиенты всегда получают современные и оригинальные решения!
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Пишите на любой предложенный контакт! Отвечаю в течение суток!