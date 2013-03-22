Имею опыт работы с Wordpress и Joomla, знаком с HTML и CSS.
Готов взяться за выполнения заказов по администрированию/наполнению различных CMS, правке шаблона сайта, установке плагинов и расширений, создания сайта "под ключ".
Легко учусь, и с удовольствием возьмусь за работу с незнакомой мне CMS.
Фриланс-это мое основное место работы, не совмещаемое с офисной службой. Возможна работать в ночное время и выходные.
К выполнению работы отношусь ответственно и все заказы стараюсь выполнить в оговоренные сроки.
Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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Наполнение сайтов
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HTML-верстка
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