РЕЗЮМЕ
ШИПИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата, год рождения: 5.10.1984
Место рождения: г. Воронеж
Адрес: ул. 45 стрелковой дивизии 283/112 т.: 8 (4732) 79-06-72
контактный телефон: 8-951-556-34-00
Образование: высшее
Наименование ВУЗа: Международный Институт Компьютерных Технологий
Годы учебы: 2001 - 2006
Специальность: Специалист по защите информации
Предыдущее место работы: ОАО «Молочный комбинат Воронежский»
Годы работы: 22.06.2005 - 18.09.2006
Должность: грузчик
Причина увольнения: уход в Вооруженные Силы Российской Федерации
Проходил срочную службу
в/ч 18577
Годы службы: 25.05.2007 – 10.07.2008
в/зв: рядовой
Должность: старший вычислитель
Имеется характеристика
Личный качества: уверенный пользователь ПК, знание офисных программ, ПО, администрирование ЛВС, настройка ОС, ЛВС, работа в Интернет.
Почтовый адрес: [email protected]