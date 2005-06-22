Asti535

Алексей Шипилов Asti535

 
39 летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Работа

РЕЗЮМЕ

ШИПИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Дата, год рождения: 5.10.1984

Место рождения: г. Воронеж

Адрес: ул. 45 стрелковой дивизии 283/112 т.: 8 (4732) 79-06-72

контактный телефон: 8-951-556-34-00

Образование: высшее

Наименование ВУЗа: Международный Институт Компьютерных Технологий

Годы учебы: 2001 - 2006

Специальность: Специалист по защите информации

Предыдущее место работы: ОАО «Молочный комбинат Воронежский»

Годы работы: 22.06.2005 - 18.09.2006

Должность: грузчик

Причина увольнения: уход в Вооруженные Силы Российской Федерации

Проходил срочную службу

в/ч 18577

Годы службы: 25.05.2007 – 10.07.2008

в/зв: рядовой

Должность: старший вычислитель

Имеется характеристика

Личный качества: уверенный пользователь ПК, знание офисных программ, ПО, администрирование ЛВС, настройка ОС, ЛВС, работа в Интернет.

Почтовый адрес: [email protected]