Полиграфия, дизайн, верстка, логотипы, ФС
Основные виды деятельности: полиграфия, фирменный стиль, логотипы, полиграфическая верстка, предпечатная подготовка
Работаю по предоплате 30-50%. Цена и срок зависят от проекта
отзывы: https://www.fl.ru/users/Astik/opinions/?from=users&period=0#op_head
e-mail: [email protected]
skype: astik_f
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Отлично поработали. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Работать понравилось. Понятно поставленная задача и своевременная оплата. Сотрудничество оставило только положительные впечатления. Всем рекомендую, как хорошего заказчика.
$70
10 баллов
13 лет назад
Огромное спасибо за работу. Очень профессиональный, вдумчивый и терпеливый дизайнер!!!
Ответный отзыв
Работать очень понравилось! Рекомендую.
$5
10 баллов
14 лет назад
Макеты получил. Спасибо. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Хорошо объяснил, что необходимо сделать и своевременно рассчитался. Приятно было поработать!
$150
10 баллов
15 лет назад
С Татьяной оказалось с одной стороны очень удобно работать, а с другой непросто - в кратчайшие сроки она выслала мне столько качественных креативных вариантов, что выбрать свой единственный фирменный стиль оказалось достаточно сложно. Спасибо за помощь!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Корректно и понятно поставил задачу, своевременно рассчитался. Была рада поработать!
$40
10 баллов
15 лет назад
Идеальная работа: приехала в офис, обсудили задачу, согласовали сроки, небольшая предоплата - и вовремя + касчественно все сделано. Осталось только рассчитаться и сказать спасибо за профессионализм. Татьяна - это мастер высокого уровня + талант + разумные цены: редкое сочетание. Продолжаю делать другие проекты с этим дизайнером. И всем советую.
Ответный отзыв
От сотрудничества остались только приятные воспоминания :) Четко и понятно поставленная задача, своевременная оплата, не было никаких проблем в процессе работы. Всем рекомендую!
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $30
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