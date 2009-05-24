Идеальная работа: приехала в офис, обсудили задачу, согласовали сроки, небольшая предоплата - и вовремя + касчественно все сделано. Осталось только рассчитаться и сказать спасибо за профессионализм. Татьяна - это мастер высокого уровня + талант + разумные цены: редкое сочетание. Продолжаю делать другие проекты с этим дизайнером. И всем советую.