Astik_F

Татьяна Москвитина Astik_F

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Полиграфия, дизайн, верстка, логотипы, ФС

Основные виды деятельности: полиграфия, фирменный стиль, логотипы, полиграфическая верстка, предпечатная подготовка 

Работаю по предоплате 30-50%. Цена и срок зависят от проекта

отзывы: https://www.fl.ru/users/Astik/opinions/?from=users&period=0#op_head

e-mail: [email protected]

skype: astik_f

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Отзывы заказчиков
smart215
Сергей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Подготовка к печати макетов.
Отлично поработали. Всем рекомендую!
Работать понравилось. Понятно поставленная задача и своевременная оплата. Сотрудничество оставило только положительные впечатления. Всем рекомендую, как хорошего заказчика.
Ответный отзыв
SZR
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
11 отзывов
$70
10 баллов
13 лет назад
Дизайн презентации
Огромное спасибо за работу. Очень профессиональный, вдумчивый и терпеливый дизайнер!!!
Работать очень понравилось! Рекомендую.
Ответный отзыв
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Макет для визитки.
Макеты получил. Спасибо. Быстро и качественно.
Очень хороший заказчик. Хорошо объяснил, что необходимо сделать и своевременно рассчитался. Приятно было поработать!
Ответный отзыв
est2004
Valery Pavlov 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта + фирменный стиль
С Татьяной оказалось с одной стороны очень удобно работать, а с другой непросто - в кратчайшие сроки она выслала мне столько качественных креативных вариантов, что выбрать свой единственный фирменный стиль оказалось достаточно сложно. Спасибо за помощь!
Очень хороший заказчик. Корректно и понятно поставил задачу, своевременно рассчитался. Была рада поработать!
Ответный отзыв
IgorKon
Игорь 
64 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Переделать буклет в листовку, флаер и постер
Идеальная работа: приехала в офис, обсудили задачу, согласовали сроки, небольшая предоплата - и вовремя + касчественно все сделано. Осталось только рассчитаться и сказать спасибо за профессионализм. Татьяна - это мастер высокого уровня + талант + разумные цены: редкое сочетание. Продолжаю делать другие проекты с этим дизайнером. И всем советую.
От сотрудничества остались только приятные воспоминания :) Четко и понятно поставленная задача, своевременная оплата, не было никаких проблем в процессе работы. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $30
от 1 дня
#93
Дизайн продукции
1 отзыв
от $30
от 1 дня
#148
Наружная реклама
нет отзывов
от $45
от 3 дней
#1567
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
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#4138
Логотипы и Знаки
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