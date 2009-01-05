Astrakhantsev_VO

Вячеслав Астраханцев Astrakhantsev_VO

 
38 летРоссия/Ижевск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Дизайн интерьеров, Визуализация. Выпускник УдГУ, ф-т ИИиД "Дизайн среды".

Портфолио