Asya91

Ася Аветисян Asya91

 
32 годаАрмения/Ереван
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Обработка фотографий

Здравствуйте, я Ася.Я  графический дизайнер / редактор фотографий. Мой опыт работы в качестве графического дизайнера составляет почти 2 года. Моя цель-100% удовлетворенность клиентов.  Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне . Я доступна 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Что Вы Получите

  • Удаление прыщей, шрамов и пятен
  • Разглаживание кожи с сохранением ее текстуры
  • Ретушь волос, губ, зубов и глаз
  • Цветокоррекция
  • Удаление частиц пыли, пятен, царапин
  • Удаление нежелательных объектов, людей и фонов
  • Реставрация старых фотографий любой сложности
  • Редактирование продуктов для интернет-магазинов
  • Коррекция фигуры
  • Отбеливание зубов
  • Удаление мешков под глазами
  • Конвертация  фотографий в любой формат
  • Мозаика