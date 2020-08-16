Обработка фотографий
Здравствуйте, я Ася.Я графический дизайнер / редактор фотографий. Мой опыт работы в качестве графического дизайнера составляет почти 2 года. Моя цель-100% удовлетворенность клиентов. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне . Я доступна 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Что Вы Получите
- Удаление прыщей, шрамов и пятен
- Разглаживание кожи с сохранением ее текстуры
- Ретушь волос, губ, зубов и глаз
- Цветокоррекция
- Удаление частиц пыли, пятен, царапин
- Удаление нежелательных объектов, людей и фонов
- Реставрация старых фотографий любой сложности
- Редактирование продуктов для интернет-магазинов
- Коррекция фигуры
- Отбеливание зубов
- Удаление мешков под глазами
- Конвертация фотографий в любой формат
- Мозаика