Обработка фотографий

Здравствуйте, я Ася.Я графический дизайнер / редактор фотографий. Мой опыт работы в качестве графического дизайнера составляет почти 2 года. Моя цель-100% удовлетворенность клиентов. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне . Я доступна 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Что Вы Получите

Удаление прыщей, шрамов и пятен

Разглаживание кожи с сохранением ее текстуры

Ретушь волос, губ, зубов и глаз

Цветокоррекция

Удаление частиц пыли, пятен, царапин

Удаление нежелательных объектов, людей и фонов

Реставрация старых фотографий любой сложности

Редактирование продуктов для интернет-магазинов

Коррекция фигуры

Отбеливание зубов

Удаление мешков под глазами

Конвертация фотографий в любой формат