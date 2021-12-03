Asya99_art

UX/UI designer

Привет! 👋 Я UX / UI дизайнер с 2+ годами коммерческого опыта. Я работала на веб-студии. Почему я? Я помогу пользователям делать то, что они хотят - например, покупать продукт, проверять новости или болтать с друзьями. Как дизайнер, я являюсь настоящим проводником клиента в сложном мире бизнеса. Давайте поговорим о моих навыках.

✨ Моя специализация:

- Электронная коммерция

- Мобильный дизайн (UX / UI)

- Веб-дизайн ( UX / UI)

- Дизайн SaaS

- Landing page

- Веб-сайт-визитка

- Дизайн мобильного приложения

✨ Мои навыки UX:

- Исследование пользователей и пользовательская стратегия

- Каркасное тестирование

- Пользовательское тестирование

- Прототипирование

- Адаптивный веб-дизайн

- Дизайн взаимодействия

- Аналитика

- Дизайн, ориентированный на пользователя

✨ Мои навыки пользовательского интерфейса:

- Адаптивный визуальный дизайн интерфейса

- Макеты и системы сеток

- Визуальная иерархия

- Типографика

- Теория цвета

- Анимация

- Доступность

- A / B-тестирование

✍️Мои основные инструменты:

- Figma (моя любовь)

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe After Effects

- Adobe XD