Asya99_art

Привет! 👋 Я UX / UI дизайнер с 2+ годами коммерческого опыта. Я работала на веб-студии. Почему я? Я помогу пользователям делать то, что они хотят - например, покупать продукт, проверять новости или болтать с друзьями. Как дизайнер, я являюсь настоящим проводником клиента в сложном мире бизнеса. Давайте поговорим о моих навыках.
✨ Моя специализация:
- Электронная коммерция
- Мобильный дизайн (UX / UI)
- Веб-дизайн ( UX / UI)
- Дизайн SaaS
- Landing page
- Веб-сайт-визитка
- Дизайн мобильного приложения
✨ Мои навыки UX:
- Исследование пользователей и пользовательская стратегия
- Каркасное тестирование
- Пользовательское тестирование
- Прототипирование
- Адаптивный веб-дизайн
- Дизайн взаимодействия
- Аналитика
- Дизайн, ориентированный на пользователя
✨ Мои навыки пользовательского интерфейса:
- Адаптивный визуальный дизайн интерфейса
- Макеты и системы сеток
- Визуальная иерархия
- Типографика
- Теория цвета
- Анимация
- Доступность
- A / B-тестирование
✍️Мои основные инструменты:
- Figma (моя любовь)
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe After Effects
- Adobe XD