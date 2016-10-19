Переводчик немецкого языка

Молодой специалист, имеющий 2-х летный опыт работы с носителями языка.

Легко обучаюсь и контактирую с различными типами людей,трудолюбива, вежлива, ответственна, обаятельна. В совершенстве владею русским литературным языком, имею чувство стиля.

Образование: студентка предпоследнего курсе факультета иностранных языков Московского Педагогического Государственного Университета (МПГУ),

очное отделение, бюджет, направление «Лингвистика», cпециальность «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», профильный язык – немецкий, второй-английский

2004-2013 школа № 605 с углубленным изучением немецкого языка

Предыдущие места работы:

2014-2016 Посольство Федеративной Республики Германия, немецкая школа имени Фридриха Йозефа Гааза, отделение: детский сад, практикантка

Обязанности : Общениес детьми, родителями и руководством только на немецком языке; помощь в

организации дня детской группы (до 15 человек): встреча в помещении утром, помощь

в проведении учебных, спортивных, музыкальных занятий, при необходимости

замещение воспитателя, подготовка общих праздничных мероприятий и дней

рождения, прогулки с детьми и помощь на выездных экскурсиях; информирование

родителей о проводимых мероприятиях.

2016 няня в немецко-русской семье (дети 4 и 7 лет, владеют только немецким языком)

Обязанности : cопровождение и организация досуга двух мальчиков 4 и 7 лет, говорящих только по-немецки.

2015 няня ребенка-билингва (5 лет, ведущий - немецкий язык)

Обязанности : организация свободного времени ребенка, а также подготовка к увлекательному и познавательному досугу (отбор игр, естественнонаучных опытов). Требовалась няня, владеющая немецким языком, поскольку в некоторых случаях требовалось помогать ребенку в поиске русских эквивалентов.

Дополнительное образование:

2015 Барселона, Language school "BCN LIP", испанский язык

2014 годичные курсы анализа художественного текста

2012-2014 Центр городских предметных олимпиад — анализ художественного текста, подготовка к Всероссийской олимпиаде по литературе

Профессиональные навыки и знания:

свободное владение немецким языком,

очень высокая скорость чтения (победитель по скорочтению в школе), а также

трансляции информации

Предоставляемые услуги: перевод DE-RUS, RUS-DE

преподавание немецкого языка

Стоимость услуг: по договоренности с работодателем

Личностные особенности:

позитивный склад мышления,

целеустремленная,

креативная

Без вредных привычек

Достижения:

Победитель(2013) и призер(2014) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе

2014 Сертификат об участии в «Педагогическом марафоне (немецкий язык)

Интересы и хобби:

Русская и зарубежная литература, изучение иностранных языков, актерское мастерство и сценическая речь (более 7 лет), исторические танцы (2 года),туризм (пеший, горный, водный) и краеведение, экстремальные виды спорта. Много

путешествую.

Интересуюсь особенностями воспитания детей-билингвов и оригинальными методиками преподавания иностранных языков.