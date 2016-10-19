Молодой специалист, имеющий 2-х летный опыт работы с носителями языка.
Легко обучаюсь и контактирую с различными типами людей,трудолюбива, вежлива, ответственна, обаятельна. В совершенстве владею русским литературным языком, имею чувство стиля.
Образование: студентка предпоследнего курсе факультета иностранных языков Московского Педагогического Государственного Университета (МПГУ),
очное отделение, бюджет, направление «Лингвистика», cпециальность «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», профильный язык – немецкий, второй-английский
2004-2013 школа № 605 с углубленным изучением немецкого языка
Предыдущие места работы:
2014-2016 Посольство Федеративной Республики Германия, немецкая школа имени Фридриха Йозефа Гааза, отделение: детский сад, практикантка
Обязанности: Общениес детьми, родителями и руководством только на немецком языке; помощь в
организации дня детской группы (до 15 человек): встреча в помещении утром, помощь
в проведении учебных, спортивных, музыкальных занятий, при необходимости
замещение воспитателя, подготовка общих праздничных мероприятий и дней
рождения, прогулки с детьми и помощь на выездных экскурсиях; информирование
родителей о проводимых мероприятиях.
2016 няня в немецко-русской семье (дети 4 и 7 лет, владеют только немецким языком)
Обязанности: cопровождение и организация досуга двух мальчиков 4 и 7 лет, говорящих только по-немецки.
2015 няня ребенка-билингва (5 лет, ведущий - немецкий язык)
Обязанности: организация свободного времени ребенка, а также подготовка к увлекательному и познавательному досугу (отбор игр, естественнонаучных опытов). Требовалась няня, владеющая немецким языком, поскольку в некоторых случаях требовалось помогать ребенку в поиске русских эквивалентов.
Дополнительное образование:
2015 Барселона, Language school "BCN LIP", испанский язык
2014 годичные курсы анализа художественного текста
2012-2014 Центр городских предметных олимпиад — анализ художественного текста, подготовка к Всероссийской олимпиаде по литературе
Профессиональные навыки и знания:
свободное владение немецким языком,
очень высокая скорость чтения (победитель по скорочтению в школе), а также
трансляции информации
Предоставляемые услуги: перевод DE-RUS, RUS-DE
преподавание немецкого языка
Стоимость услуг: по договоренности с работодателем
Личностные особенности:
позитивный склад мышления,
целеустремленная,
креативная
Без вредных привычек
Достижения:
Победитель(2013) и призер(2014) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе
2014 Сертификат об участии в «Педагогическом марафоне (немецкий язык)
Интересы и хобби:
Русская и зарубежная литература, изучение иностранных языков, актерское мастерство и сценическая речь (более 7 лет), исторические танцы (2 года),туризм (пеший, горный, водный) и краеведение, экстремальные виды спорта. Много
путешествую.
Интересуюсь особенностями воспитания детей-билингвов и оригинальными методиками преподавания иностранных языков.