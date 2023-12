AsyaFeduchok1

Художник иллюстратор

Hey! I have been drawing art for several years now, I have developed little by little in different directions such as illustration, stickers, portraits, adopters, character design, pictures for prints and children's books. I DO NOT draw in realism.

Привет! Я рисую арты уже несколько лет, я развита понемногу в разных направлениях таких как иллюстрация, стикеры, портреты, адопты, дизайн персонажа, картинки на принт и детские книги. НЕ рисую в реализме.