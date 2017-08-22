Доброго времени суток всем кто заинтересовался информацией о моей "скромной" персоне.
Здесь я новичок, но полна энтузиазма помочь каждому кто обратиться за помощью.
Я умею красиво складывать слова в предложения, если коротко.
Неплохо подбираю музыку, а к музыке фотографию, а к фотографии подпись (это можно увидеть, если посетить мои персональные странички в соцсетях.
Занимаюсь фотографией (для себя), недавно написала книгу (детективная фантастика), балуюсь инфографикой (могу составить классную персональную открытку).
Люблю писать!
Ввиду специфики моей постоянной работы, умею работать с таблицами Excel (знаю много интересных формул)
Оптимистка! Верю, что всё не напрасно и что всё зависит только от нас самих! (не знаю, уместно ли здесь писать об этом, но мне так хочется).
Буду рада сотрудничеству!
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