Копирайтинг/фотография/составление писем/инфографика/таблицы Excel

Доброго времени суток всем кто заинтересовался информацией о моей "скромной" персоне.

Здесь я новичок, но полна энтузиазма помочь каждому кто обратиться за помощью.

Я умею красиво складывать слова в предложения, если коротко.

Неплохо подбираю музыку, а к музыке фотографию, а к фотографии подпись (это можно увидеть, если посетить мои персональные странички в соцсетях.

Занимаюсь фотографией (для себя), недавно написала книгу (детективная фантастика), балуюсь инфографикой (могу составить классную персональную открытку).

Люблю писать!

Ввиду специфики моей постоянной работы, умею работать с таблицами Excel (знаю много интересных формул)

Оптимистка! Верю, что всё не напрасно и что всё зависит только от нас самих! (не знаю, уместно ли здесь писать об этом, но мне так хочется).

Буду рада сотрудничеству!