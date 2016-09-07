Asya_Dobraya

Анастасия Asya_Dobraya

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Журналист, писатель, мама

Отзывы заказчиков

py314115926
45 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Копирайтер на тему дизайн интерьеров, поделки
Хороший копирайтер: быстро пишет, сроки не затягивает. Качество текстов отличное - грамотно и легко читается . Рекомендую
Отличный заказчик и задания!
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