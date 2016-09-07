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Анастасия
Asya_Dobraya
Asya_Dobraya
30 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
1 отзыв
Журналист, писатель, мама
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Ярина Чернявская
py314115926
45 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
$3
10 баллов
9 лет назад
Копирайтер на тему дизайн интерьеров, поделки
Хороший копирайтер: быстро пишет, сроки не затягивает. Качество текстов отличное - грамотно и легко читается . Рекомендую
Отличный заказчик и задания!
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Отзывы заказчиков
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