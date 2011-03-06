Создаем простые сайты с легким управлением. Гарантийное обслуживание.

КОМАНДА! Маленькое, но гордое рекламное агентство. Полный штат, беремся за проекты любого уровня.

Мы не делаем произведения искусства, вы не найдете у нас непонятного креатива. Реклама должна работать. Создаем простые удобные сайты, лаконичный фирменный стиль, понятную рекламу. Индивидуальные решения для каждого проекта и фирмы.

Для каждого клиента мы прилагаем максимум усилий, чтобы помочь достигнуть еще больших высот в бизнесе. Вы знаете свой бизнес лучше всех. Мы знаем, как делать свою работу хорошо и приносить пользу нашим клиентам.

10 причин почему разработкой вашего сайта должны заниматься мы:

*Всегда рядом! БЕСПЛАТНАЯ техническая поддержка. У вас возник вопрос? Или вам показалось, что есть неполадки? Ответим, проверим, исправим.

*Никакого риска! Надежно! Не платите до первых результатов! До оплаты Вы увидите первую страницу дизайна вашего сайта, техническое задание с описанием каждого модуля и договор!

*Никаких копий! Только индивидуальный дизайн.

*Легко! Простая система управления. Никаких лишних элементов и кодов. Работать с сайтом не сложнее, чем набрать текст в Word.

*Развиваемся вместе! Ваш бизнес растет? Растет и ваш сайт. Возможно добавить новые модули и разделы.

*Комфортно! Дополнительные модули, облегчающие работу. Например, Вам не надо обрабатывать фото для размещения на сайте.

*Приятно! На первый год бесплатно предоставляем домен и хостинг.

*Актуально! Кросс-браузерная верстка. Сайт корректно отображается и работает во всех популярных браузерах.

*Экономно! Бесплатное первичное заполнение сайта.

*Выгодно! Очень приятные цены.