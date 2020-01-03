Веб разработчик

Навыки

javascript/jquery

Обработка фото

HTML/CSS верстка

bootstrap 3/bootstrap 4 верстка

Создание сайта под ключ

Копирования сайтов

Telegram: @AsykWD

@AsykWD Skype: live:8c571818df4f107a

Умею находить решения из сложных ситуации

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены -

сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю

заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую: