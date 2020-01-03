Веб разработчик
Навыки
- javascript/jquery
- Обработка фото
- HTML/CSS верстка
- bootstrap 3/bootstrap 4 верстка
- Создание сайта под ключ
- Копирования сайтов
- Telegram: @AsykWD
- Skype: live:8c571818df4f107a
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены -
сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю
заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.