AsylSh

Асыл AsylSh

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб разработчик

Навыки

  • javascript/jquery
  • Обработка фото
  • HTML/CSS верстка
  • bootstrap 3/bootstrap 4 верстка
  • Создание сайта под ключ
  • Копирования сайтов
Контактные данные

  • Telegram: @AsykWD
  • Skype: live:8c571818df4f107a
Умею находить решения из сложных ситуации

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены -

сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю

заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.