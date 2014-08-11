Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 7.0+).
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Parallax scrolling.
- Комментарии.
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный контакт (20 часов/сутки).
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMU).
- X-Tech412 просмотров
- IPhone App146 просмотров