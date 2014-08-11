Знания, умения, навыки:

- HTML5, CSS3, jQuery.

- Блочная фиксированная / резиновая верстка.

- Адаптивная верстка.

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 7.0+).

- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Соблюдение стандартов W3C.

- SEO-верстка.

- Адаптация / внедрение плагинов.

- Использование спрайтов.

- Parallax scrolling.

- Комментарии.

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Постоянный контакт (20 часов/сутки).

- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- Карта Приватбанк.

- WebMoney (WMZ, WMU).