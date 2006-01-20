Профессиональные навыки:

- PHP

- MySQL

- разработка сайтов с CMS

В качестве демонстрации - сайт demo.june.com.ua

и его админ-часть - demo.june.com.ua/admin/

Параметры гостевого подключения:

логин: guest

пароль: guest

При гостевом подключении можно увидеть всю функциональность системы: все разделы, все управляющие элементы, все сервисные функции. Однако редактирование чего-либо запрещено.

- использование php-шаблонов (технология Fast Template, class.template.php)

- XML, XSLT

- SSI

- HTML

- DHTML

- CSS

- Java script

- Photoshop

- Английский язык (чтение и понимание)

- Опыт работы - 6 лет.

Программистское портфолио:

Степень участия (для всех сайтов): разработка CMS, программирование клиентской части.

http://www.dyckerhoff.com.ua Dyckerhoff Украина

http://www.gordon.com.ua Персональный сайт Дмитрия Гордона

http://www.uvk.com.ua Компания УВК

http://www.from-ua.com From-Ua

http://www.guelman.ru Галерея Гельмана

http://www.gif.ru Gif.Ru

http://www.skloduv.com Проект "Переднє слово"

http://azbuka.gif.ru Азбука Gif.Ru

http://www.ua-ru.info Ua-Ru.Info

http://www.reforum.org.ua Гражданский форум