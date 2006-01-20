Профессиональные навыки:
- PHP
- MySQL
- разработка сайтов с CMS
В качестве демонстрации - сайт demo.june.com.ua
и его админ-часть - demo.june.com.ua/admin/
Параметры гостевого подключения:
логин: guest
пароль: guest
При гостевом подключении можно увидеть всю функциональность системы: все разделы, все управляющие элементы, все сервисные функции. Однако редактирование чего-либо запрещено.
- использование php-шаблонов (технология Fast Template, class.template.php)
- XML, XSLT
- SSI
- HTML
- DHTML
- CSS
- Java script
- Photoshop
- Английский язык (чтение и понимание)
- Опыт работы - 6 лет.
Программистское портфолио:
Степень участия (для всех сайтов): разработка CMS, программирование клиентской части.
http://www.dyckerhoff.com.ua Dyckerhoff Украина
http://www.gordon.com.ua Персональный сайт Дмитрия Гордона
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http://www.from-ua.com From-Ua
http://www.guelman.ru Галерея Гельмана
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http://azbuka.gif.ru Азбука Gif.Ru
http://www.ua-ru.info Ua-Ru.Info
http://www.reforum.org.ua Гражданский форум