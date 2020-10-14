Atech28109

Корректор, редактор

Образование - филологический факультет МГУ, специализация - русский язык и литература (выпуск 2007).

Основная деятельность - репетитор по русскому языку и литературе. В школу работать не пошла, так как стопроцентного призвания в себе не чувствую, а чувствую нежелание заполнять бумажки и тратить время не на обучение детей, а на всяческие побочные процессы. Стаж репетитором - 11 лет.

Ищу подработку в области корректуры и редактирования текстов, потому что править школьные сочинения - это, конечно, хорошо и полезно, но надоедает.

Грамотность врождённая, чувство языка - после филфака МГУ, даже если вы этого не хотели, появляется автоматически. В данный момент веду профиль обувной мастерской: @s.c.service.

Все тексты мои.