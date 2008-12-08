Ateon-Trad

Здравствуйте!

Наша компания успешно работает на рынке переводческих услуг в течение 2х лет.

В штате находится 40 переводчиков. Основные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, украинский, молдавский(румынский).

Специализируемся на технических переводах в области информационных технологий и машиностроении

Работаем с известными ведущими компании на рынке ИТ и машиностроении в России

Вышлю подробное резюме по запросу

С уважением, Сидоренко Ольга

icq 385870075

mail [email protected]