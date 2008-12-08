Ateon-Trad

Здравствуйте!
Наша компания успешно работает на рынке переводческих услуг в течение 2х лет.
В штате находится 40 переводчиков. Основные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, украинский, молдавский(румынский).
Специализируемся на технических переводах в области информационных технологий и машиностроении
Работаем с известными ведущими компании на рынке ИТ и машиностроении в России
Вышлю подробное резюме по запросу
С уважением, Сидоренко Ольга
icq 385870075
mail [email protected]
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